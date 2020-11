Apple iPhone 12 mini: mały ekran, wielki problem

Użytkownicy najmniejszego smartfonu firmy Apple zauważyli problem z ekranem. Dotyk w iPhone'ie 12 mini nie działa prawidłowo, jeśli użyje się dodatkowej osłony na ekran.

Nowości na rynku smartfonów przynoszą czasem ze sobą spore problemy. Tak jest również w przypadku iPhone'a 12 mini, na którego skarżą się jego użytkownicy. Z ich relacji wynika, że w pewnych warunkach dotykowy ekran nie reaguje tak, jak powinien, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia prawidłowe odblokowanie urządzenia.

Mały ekran, wielki problem

iPhone 12 mini został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala, czyli najmniejszy wśród najnowszych smartfonów Apple'a. Okazuje się, że w tym przypadku wielkość ekranu nie idzie w parze z wielkością problemów, bo ten, na który skarżą się użytkownicy iPhone'a 12 mini wydaje się poważny. Jak możemy przeczytać na forum pomocy technicznej firmy Apple, a także w serwisie Reddit, dotykowy ekran w losowych momentach przestaje działać prawidłowo. Dotyczy to sytuacji, gdy iPhone był w etui oraz miał założoną dodatkową ochronę na ekran. Wymiana osłony ekranu na inną, pochodzącą od innego producenta, nie pomogła. Z samym etui dotyk działał prawidłowo.

W odpowiedziach na opisy problemów pojawiły się różne sposoby wyjaśnienia problemu i próby jego rozwiązania lub ominięcia. Niektórzy sugerują, że może to mieć związek z kwestią uziemienia. Jeśli dotknie się metalowej części obudowy, to wtedy dotyk podobno działa normalnie. Dotknięcie pierścieni tylnego aparatu podczas odblokowywania urządzenia sprawia, że ta czynność przebiega pomyślnie.

Przetestowano różne przypadki i ustalono, że problem musi być związany z oprogramowaniem. Tak zasugerował również pracownik Apple'a. Jeśli to tylko kwestia systemu, który określa, czy dotknięcie ekranu jest zamierzone czy przypadkowe, to aktualizacja może pomóc. Jednak jeśli problem wynika z nieprawidłowo działającego uziemienia podczas noszenia smartfonu w etui, to problem jest poważniejszy.

Inna możliwość poradzenia sobie z problemem to rezygnacja z dodatkowej ochrony ekranu. Wyświetlacz w najnowszych iPhone'ach jest chroniony dodatkową warstwą ceramiczną, dzięki czemu - jak podaje Apple - ekran ma czterokrotnie większą ochronę przed pęknięciami czy zarysowaniami. O ile w przypadku pęknięć jest to prawdą, o tyle - jak pokazał JerryRigEverything - na zarysowania ma to niewielki wpływ.

Źródło tekstu: Apple (forum), Reddit, Phone Arena