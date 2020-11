iPhone 12 mini w rękach iFixit. Maluch Apple'a pokazał swoje wnętrze

Serwis iFixit wziął na swój warsztat najmniejszy z nowych smartfonów Apple'a, model iPhone 12 mini, oceniając między innymi łatwość jego naprawy. Ta została oceniona na 6 w 10-punktowej skali.

Działania serwisu iFixit to dobra okazja, by zajrzeć do środka smartfonów czy innych urządzeń, bez konieczności rozbierania ich samodzielnie. W przypadku iPhone'a 12 mini okazało się, że amerykański gigant musiał się sporo nagimnastykować, by pomieścić wszystko w niewielkiej obudowie. Przełożyło się to oczywiście na mniejsze rozmiary niektórych elementów oraz wynikającą z tego mniejszą pojemność akumulatora. Niektórych elementów wyposażenia jednak nie pomniejszono. Na przykład iPhone 12 mini ma te same moduły tylnego aparatu fotograficznego z tyłu (brakuje tylko części z teleobiektywem).

Co jest jeszcze mniejsze w mini? Jak twierdzi iFixit, między innymi silnik, głośniki i pierścień. Różnice między najmniejszym iPhone'em 12 oraz modelem podstawowym to też dwa przewody do wyświetlacza zamiast trzech. Niewielkim przeróbkom uległ także górny zespół czujników, zawierający głośnik, czujniki do Face ID oraz czujnik oświetlenia.

Łatwość naprawy: 6/10

Jeśli chodzi o łatwość naprawy iPhone'a 12 mini, to iFixit ocenił ją na 6/10. Zauważono tu, że dwa najczęściej naprawiane elementy, wyświetlacz i baterię, potraktowano tu priorytetowo, dzięki czemu ich wymiana nie jest bardzo trudna. Zaletą małego iPhone'a jest również modułowość większości głównych komponentów, dzieki czemu można je wymienić niezależnie od innych.

Samodzielną naprawę nieco komplikują specjalistyczne śruby, ale to i tak lepsze rozwiązanie niż nadmiar kleju. Wiele napraw może też być utrudnionych przez zastosowane w urządzeniu środki chroniące przed wodą. A największą wadą jest bardzo kruche i niepraktyczne przy wymianie szkło pokrywające tylny panel.

A jak iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max poradziły sobie z testami Zacka z JerryRigEverything? Tego dowiecie siż z dołączonego poniżej filmu.

