Apple iPhone 12 mini – nie kupuj go do gier!

W iPhonie 12 bateria jest do niczego? Nie, prawdziwą tragedią okazuje się iPhone 12 mini. Dla wielu fanów marki to najciekawszy model ze względu na kompaktowe rozmiary, jednak czas pracy może wpędzić użytkowników w głęboką frustrację.

W modelach Apple iPhone 12 i 12 Pro znalazła się bateria o pojemności 2815 mAh i wielu użytkowników narzeka, że jest do niczego. Akumulator w modelu mini ma 2227 mAh i niestety, jak się okazuje, mniejsza pojemność ma bezpośrednie przełożenie na czas pracy.

Dokładne testy nowych telefonów Apple – iPhone 12 i iPhone 12 Mini – przeprowadził serwis Phone Arena. Pod niemal każdym względem czas pracy modelu mini wypadł niezadowalająco.

W teście YouTube’a iPhone 12 przepracował 6 godzin 38 minut, gdy iPhone 12 mini – 5 godzin i 10 minut. Dla porównania w tym samym teście Samsung Galaxy S20 odtwarzał filmy przez 10 godzin i 20 minut.

Test przeglądania internetu w modelu iPhone 12 zakończył się po 12 godzinach i 33 minutach, iPhone 12 mini rozładował baterię po 10 godzinach i 56 minutach. Tu czas pracy nie wydaje się już tak tragiczny i nieznacznie odstaje od Galaxy S20 (12 godzin i 12 minut).

Prawdziwą słabość telefonów Apple ujawnił jednak test gier 3D. Większy iPhone 12 padł po 3 godzinach i 1 minucie, iPhone 12 mini stracił energię już po 2 godzinach i 22 minutach! Co więcej, telefon bardzo się nagrzał. Galaxy S20 w tym samym teście przepracował 7 godzin i 43 minuty.

Autorzy testu wykorzystali do pomiarów swój własny benchmark, więc zastrzegają, że taki rezultat nie musi w każdym przypadku mieć przełożenia na realny czas gry. Ich dalsze dociekania doprowadziły do wniosku, że na przykład Minecraft też tak szybko rozładowywał akumulator, ale już gra Call of Duty Mobile spisywała się lepiej i po godzinie grania z wysokimi detalami akumulator stracił około 20% naładowania. Oznacza to, że telefon mógłby wytrzymać do 5 godzin zabawy, co już tak tragicznym wynikiem nie jest.

Autorzy testu zwracają uwagę, że niektóre gry wyciskają z procesora A14 pełnię mocy bez żadnych ograniczeń i to skutkuje nagrzewaniem się i krótszym czasem pracy. Inne tytuły prawdopodobnie automatycznie limitują wykorzystanie GPU i już nie powodują takich objawów.

Źródło zdjęć: Apple, Phone Arena

Źródło tekstu: Phone Arena