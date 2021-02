Oppo Wireless Air Charging to przyszłość bezprzewodowego ładowania

Podczas targów Mobile World Congress Shanghai 2021 marka Oppo zaprezentowała innowacyjną technologię ładowania bezprzewodowego Wireless Air Charging. Jej działanie pokazano na przykładzie rozwijanego smartfonu Oppo X 2021.

Ładowanie bezprzewodowe, z którego możemy korzystać na co dzień, nie wymaga łączenia kablem ładowarki i urządzenia ładowanego (odbywa się to poprzez indukcję elektromagnetyczną), jednak wymagane zbliżenie obu sprzętów na bardzo małą odległość. Zmienić ma to pokazana w Szanghaju technologia Oppo Wireless Air Charging. Z jej pomocą można w łatwy i prosty sposób naładować smartfon na odległość z mocą do 7,5 W. Wykorzystano tu rezonansu magnetyczny, dzięki czemu ładowanie rozpoczyna się w momencie, gdy smartfon (czy inne urządzenie) znajduje się 10 cm od maty ładującej.

Zobacz: Oppo Find X3: tańszy wariant dostanie Snapdragona 870

Zobacz: Przesuwany aparat do selfie? Takie rzeczy tylko w Oppo

Działanie innowacji zaprezentowano z użyciem smartfonu Oppo X 2021, wyposażonego w rozwijany wyświetlacz, który można powiększyć z 6,7 cala do 7,4 cala (przekątna).

W Szanghaju Oppo pokazało również rozwiązania wykorzystujące szybkie ładowanie, w tym ładowarkę przewodową o mocy 125 W, dzięki której ładowanie baterii o pojemności 4000 mAh od 0 do 100% trwa 20 minut. Zaprezentowano też technologię AirVOOC z bezprzewodową ładowarką o mocy 65 W, która baterię o takiej samej pojemności naładuje w 30 minut.

Zobacz: MWC Shanghai 2021: Realme zapowiada flagowy smartfon ze Snapdragonem 888

Zobacz: Huawei Mate X2 z elastycznym ekranem 8 cali, Kirinem 9000 5G i aparatem Leica – już po oficjalnej premierze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Oppo