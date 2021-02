Przesuwany aparat do selfie? Takie rzeczy tylko w Oppo

Do sieci trafiły informacje o kolejnym niecodziennym patencie firmy Oppo: przesuwanym aparacie do selfie. Do czego miałby służyć? Też się nad tym zastanawiamy.

O nietypowym pomyśle Oppo dowiedzieliśmy się dzięki redakcji portalu Let's Go Digital. Według opublikowanych informacji taki przesuwany aparat miałby być mocowany w szynie nad wyświetlaczem, a dzięki zamontowanemu silniczkowi poruszałby się on automatycznie od lewej do jednej krawędzi do drugiej.

Do czego takie rozwiązanie miałoby służyć? W patencie wskazanych zostało kilka zastosowań. Przede wszystkim pozwoliłoby na fotografowanie danego obiektu pod różnymi kątami bez konieczności ruszania smartfonem. To z kolei otwiera kilka ciekawych opcji, takich jak ulepszony tryb portretowy czy możliwość wygenerowania trójwymiarowego modelu twarzy na podstawie wykonanej w ten sposób serii ujęć. Inne ciekawe zastosowania obejmują m.in. możliwość tworzenia szerokich kadrów na potrzeby zdjęć grupowych czy panoramicznych.

Pojawia się jednak istotne pytanie czy wspomniane zastosowania uzasadniają stosowanie tak skomplikowanego mechanizmu, szczególnie że większość z nich można osiągnąć też innymi metodami. O tym dowiem się pewnie dopiero w momencie, kiedy producent przekuje swój projekt w konkretne urządzenie. Niestety nie wiemy czy i kiedy to nastąpi, ale trzymamy kciuki, że jak najszybciej.

