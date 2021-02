Koncepcyjny Oppo Reno z dwustronnym wysuwanym aparatem

Marka Oppo miała już w swojej ofercie smartfony z wysuwanym przednim aparatem fotograficznym. W ubiegłym roku chiński producent złożył wniosek patentowy na moduł fotograficzny z wysuwanym elementem z dwoma lustrami / pryzmatami, pozwalający robić zdjęcia zarówno tego, co znajduje się za telefonem, jak i przed nim.

Firma Guangdong Oppo Mobile Telecommunications złożyła wniosek patentowy na "Moduł fotograficzny, montaż napędu instalacyjnego i terminal mobilny" już w marcu 2020 roku, natomiast kilka miesięcy później dokumentację opublikowała Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO, World Intellectual Property Organization). Na dołączonych szkicach widać tam smartfon z dwoma aparatami fotograficznymi, które są całkowicie schowane wewnątrz obudowy. Dzięki temu wyświetlacz nie ma żadnych wcięć czy wycięć, a z tyłu nie ma wystającego (na ogół) modułu fotograficznego.

Same aparaty są nieruchome, natomiast z obudowy wysuwany jest tylko element z dwoma lustrami/pryzmatami, odbijającymi światło z zewnątrz i kierującymi je do obiektywów. Oba elementy odblaskowe mogą zostać skierowane w dwie różne strony lub tylko w jedną, dzięki czemu ten sam zestaw może być użyty do robienia autoportretów, a także do "normalnych" zdjęć i filmów.

Obraz na początku tej wiadomości pokazuje koncept smartfonu Oppo Reno, wykorzystujący rozwiązanie z patentu, stworzony przez holenderskiego projektanta Jermaine'a Smita dla serwisu LetsGoDigital. Nie wiadomo czy i kiedy Oppo zdecyduje się na wydanie takiego (lub podobnego) urządzenia.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital