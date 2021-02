Oppo Reno5 Pro+ pojawi się poza Chinami

W zeszłym miesiącu zadebiutował już poza Chinami model Oppo Reno5 Pro, jednak dalej czekamy na wprowadzenie na rynek najmocniejszego przedstawiciela linii Reno5. Na szczęście Reno5 Pro+ będzie mieć globalną premiere już niedługo.

O ile Oppo Reno5 to bardzo mocny średniopółkowiec, tak Oppo Reno5 Pro+ to przedstawiciel coraz częstszego wśród producentów trendu do prezentowania urządzeń typu flagowiec minus. Dostajemy zatem model z zeszłorocznym flagowym układem. W ten sposób mamy do czynienia z modelem o klasę lepszym od zdecydowanej większości średniaków, ale jednak słabszych od najnowszych flagowców. Smartfon pojawił się w grudniu na terenie Chin, teraz z kolei pojawi się i poza nimi. Tak przynajmniej wynika z dokumentacji Global Certification Forums.

Nowy smartfon ma układ Snapdragon 865 i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala. W kwestii pamięci mamy do wyboru 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny jest poczwórny: 50 Mpix, 16 Mpix, 13 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znalazło się z kolei miejsce dla pojedynczego sensora 32 Mpix. Akumulator ma pojemność 4500 mAh. Chińczycy zachwalają swój telefon, jako dobry wybór dla zapalonych graczy. Otrzymujemy bowiem system wibracji i układ chłodzenia cieczą. W Chinach ceny zaczynały się od 3999 juanów, czyli 2260 złotych, jednak wersje globalne zawsze są droższe od tamtejszych.

