Biedronka zawstydza Apple. Wystarczą trzy dychy zamiast 149 zł

Biedronka pomoże namierzyć ważne przedmioty i... bliskich

Apple za swojego AirTaga, maleńki nadajnik do namierzania ważnych dla nas rzeczy, liczy sobie słone 149 zł. Nawet w najlepszych promocjach nie kupicie go poniżej 100 zł za sztukę. Wtem, cała na owadowo, wchodzi Biedronka z ofertą lokalizatorów zgodnych z platformą Apple Find My. Dokładnie tak, lokalizatory z Biedronki są w pełni zgodne z platformą firmy Apple.