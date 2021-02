Oppo Find X3 Pro bez tajemnic

Coraz większymi krokami zbliża się debiut smartfonu Oppo Find X3 Pro. Po zebraniu wszystkich dotychczasowych przecieków uświadamiamy sobie, że smartfon nie ma już tajemnic.

Oppo ma bardzo konserwatywne podejście do kwestii flagowców. To ma być jedna seria, nie dwie i tym bardziej nie więcej. O ile zatem chiński producent ma bardzo bogatą ofertę jeśli chodzi średnią półkę cenową, to flagowa jest tylko seria Find X. Już w marcu zadebiutuje Oppo Find X Pro, który będzie nowym najmocniejszym modelem marki. Co o nim wiemy? Na pewno urządzenie będzie miało Snapdragona 888 i wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala. Smartfon będzie miał 12 GB RAM, jednak nie znaczy to, że nie będzie wersji różniących się pamięcią wbudowaną. Tutaj do dyspozycji dostaniemy 126 GB lub 512 GB.

W kwestii aparatu przedniego możemy się spodziewać jednego sensora 32 Mpix, natomiast w przypadku aparatu głównego do czynienia mamy z największą niewiadomą. Poprzednie doniesienia mówiły o 50 Mpix + 50 Mpix + 13 MPix + 3 Mpix, teraz jednak pojawiają się informacje, że główny sensor będzie miał 16 Mpix. Na pewno jednak akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh. Będzie można go naładować przy użyciu bezprzewodowego ładowania 30 W lub szybkiego przewodowego ładowania 65 W. Nakładką systemową na Androida 11 będzie ColorOS 11.2.

Źródło tekstu: voice, gsmarena