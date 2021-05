Nie tylko Z Roll, będzie również Samsung Galaxy Z Slide

Samsung zastrzegł na terenie Unii Europejskiej kolejną nazwę dla swojego smartfonu z elastycznym wyświetlaczem. Tym razem będzie to Samsung Galaxy Z Slide.

Najczęściej przecieki dotyczące nowych urządzeń dochodzą do nas z Azji. Nic w tym zresztą dziwnego, jeśli spojrzymy na to z jakich krajów są najwięksi producenci smartfonów. Ostatnio jednak - szczególnie w kwestii smartfonów z elastycznym wyświetlaczem - istotny jest też Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. To właśnie z niego dowiedzieliśmy się ostatnio, że koreański Samsung szykuje też telefon Samsung Galaxy Z Roll. Okazuje się, że to wcale nie jest koniec nowości Samsung w segmencie tego typu urządzeń.

Teraz Samsung zarejestrował w unijnym urzędzie nazwę Samsung Galaxy Z Slide. Zgodnie z przewidywaniami analityków, o ile Galaxy Z Roll będzie rozwijaną wersją Samsunga Galaxy Fold, tak Z Slide będzie analogiczny wariantem Samsunga Galaxy Z Flip. Na nowe smartfony będzie jednak jeszcze trzeba zaczekać. Najpewniej pojawią się one dopiero w przyszłym roku. W 2021 na pewno zobaczymy jeszcze takie telefony jak Samsung Galaxy Z Fold 3 i Samsung Galaxy Z Flip 2. Zostaje tylko uzbroić się w cierpliwość.

