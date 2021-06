Majowy ranking SpeedTest.pl: Inea i T-Mobile na czele

Inea ma najszybszy Internet stacjonarny, a T-Mobile mobilny. Tak wynika z majowego rankingu szybkości Internetu w Polsce, przygotowanego przez serwis SpeedTest.pl.

Majowy ranking serwisu SpeedTest.pl powstał na podstawie 3,4 mln pomiarów. Z tej liczby 849 tys. testów wykonano za pomocą aplikacji mobilnej.

Internet domowy

W maju Inea ponownie wróciła na miejsce lidera rankingu dostawców Internetu domowego, z najwyższą prędkością pobierania danych (166 Mb/s). Tym samym wielkopolski operator zepchnął z pierwszego miejsca UPC, który znalazł się tam w kwietniu tego roku. Trzecie miejsce ponownie należy do T-Mobile, który również oferuje swoim klientom stacjonarny dostęp do Internetu. Szczegóły w tabeli poniżej.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Inea 166,0 163,0 10 92 tys. 2. UPC 160,1 27,8 17 218 tys. 3. T-Mobile Stacjonarny 145,8 48,1 17 24 tys. 4. Vectra 135,8 32,7 20 159 tys. 5. Toya 134,6 31,9 12 31 tys. 6. Orange 103,4 37,9 22 438 tys. 7. Multimiedia 102,1 20,9 23 122 tys. 8. Netia 92,6 35,4 20 119 tys. 9. NASK 74,2 71,8 19 15 tys. 10. Exatel 71,4 32,9 16 17 tys. 11. Play 24,8 10,4 34 171 tys. 12. T-Mobile 24,3 10,2 32 170 tys. 13. Orange Mobile 21,2 9,2 31 140 tys. 14. Plus 17,6 9,1 42 211 tys.



Średnia szybkość pobierania danych przez Internet domowy w Polsce wyniosła 82,9 Mb/s, przy średniej szybkości wysyłania danych na poziomie 32,9 Mb/s i pingu 23 ms.

Jeśli uwzględnimy tylko światłowodowy dostęp do Internetu (FTTH), liderem pod względem prędkości pobierania danych jest Netia (198,1 Mb/s), która w maju przegoniła operatorów sieci Orange oraz Inea.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Netia 198,1 70,7 12 27 tys. 2. Orange 190,9 70,5 10 203 tys. 3. INEA 190,2 201,1 9 69 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 148,3 48,9 17 24 tys.



Internet mobilny

W maju najszybszy Internet mobilny był w T-Mobile (48,6 Mb/s), który wyraźnie przegonił swojego pomarańczowego konkurenta (Orange, 39,3 Mb/s). Kolejne miejsca również bez niespodzianek: Play i Plus. Przy pominięciu testów wykonanych w zasięgu roamingu krajowego średnia prędkość pobierania danych w sieci Play wzrasta do 37,4 Mb/s, co wciąz daje fioletowemu operatorowi trzecie miejsce.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 48,6 10,3 30 48 tys. 2. Orange Mobile 39,3 10,2 29 61 tys. 3. Play 35,6 9,6 35 73 tys. 4. Plus 32,3 9,5 40 59 tys.



Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Speedtest.pl