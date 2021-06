Od 1 lipca nowe stawki FTR i MTR za zakańczanie połączeń w sieciach innych operatorów

Od jutra, 1 lipca 2021 roku, zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) i mobilnych (MTR) innych operatorów.

18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Wydanie aktu delegowanego stanowiło realizację art. 75 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE). Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, czyli już jutro.

Postanowienia aktu delegowanego są adresowane do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zakańczają połączenia głosowe w swoich sieciach stacjonarnych lub mobilnych, niezależnie od skali działalności przedsiębiorcy. Regulacja dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, także tych, których Prezes UKE nie wyznaczył jako posiadających pozycję znaczącą na rynkach zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych lub mobilnych.

Stawki FTR i MTR

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską regulacjami, stawki FTR i MTR będą stopniowo zmniejszane, aż osiągną swoje docelowe wartości. Ma to nastąpić 1 stycznia 2022 roku w przypadku połączeń do sieci stacjonarnych oraz 1 stycznia 2024 roku w przypadku połączeń do sieci mobilnych.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) wyniesie:

od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku - 0,5 grosza za minutę,

od 1 stycznia 2022 roku - 0,07 eurocenta za minutę.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) wyniesie:

od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku - 0,7 eurocenta za minutę,

od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku - 0,55 eurocenta za minutę,

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku - 0,4 eurocenta za minutę,

od 1 stycznia 2024 roku - 0,2 eurocenta za minutę.

Nowe stawki a umowy międzyoperatorskie

Akt delegowany jest prawem powszechnie obowiązującym, a więc jego postanowienia stosuje się bezpośrednio, bez konieczności ich wcześniejszej implementacji do polskiego porządku prawnego. Umowy międzyoperatorskie powinny być dostosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do postanowień aktu delegowanego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umów międzyoperatorskich i aktem delegowanym, stosowane powinny być postanowienia aktu delegowanego.

