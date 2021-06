Paszport covidowy już jest w aplikacji mObywatel

Paszport covidowy w formie cyfrowej dotąd dostępny był wyłącznie w Internetowym Koncie Pacjenta. Od początku czerwca można stamtąd pobrać PDF przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Rząd zapowiadał, że zapewni jeszcze wygodniejszą formę dostępu do UCC. Tak się też stało i od dziś można wyświetlić certyfikat w aplikacji mObywatel, a także w aplikacji Ministerstwa Zdrowia – mojeIKP.

UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu. Paszport dostępny jest dla:

Zobacz: Paszport covidowy: kiedy tak naprawdę zacznie działać i jak będzie można z niego skorzystać?

Dostępny w naszej aplikacji Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą, nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci. To spora wygoda i oszczędność