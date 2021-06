Paszport covidowy: już go możesz pobrać z IKP. Niedługo w aplikacjach na smartfony

Od dziś można pobrać swój „paszport covidowy”. Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca.

Tzw. „paszport covidowy”, czyli Unijny Certyfikat Covid, jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. Dokument ten ma ułatwić przemieszczanie się po Unii Europejskiej w czasie epidemii.

Od dzisiaj certyfikat można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta w postaci pliku PDF nadającego się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Po 25 czerwca UCC będzie dostępny także w aplikacjach mojeIKP i mObywatel.

Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca

– powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Jak wyjaśnia szef resortu zdrowia, system unijnych certyfikatów został stworzony przede wszystkim w celu ułatwienia podróży zagranicznych. Przyda się także przy powrocie do kraju. Mając go, zostaniemy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo w przypadku imprez rodzinnych, osoby posiadające taki dokument, nie będą wliczane do limitu osób.

Unijne certyfikaty stanowią jedynie pewną możliwość, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe.

Warunkiem otrzymania paszportu covidowego jest: przyjęcie szczepionki na COVID-19 (w przypadku certyfikatu zaszczepienia), negatywny wynik testu PCR albo RAT, czyli tzw. szybkie testy antygenowe (w przypadku certyfikatu na podstawie testu), bądź pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni (w przypadku certyfikatu dotyczącego przebytej infekcji).

Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień. Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać UCC w formie wydruku papierowego od każdego pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl, czyli np. od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek szczepionki z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).

Źródło zdjęć: Ministerstwo Zdrowia, IKP

Źródło tekstu: Ministerstwo Zdrowia