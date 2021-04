Paszport Covidowy na telefonie. UE podjęła decyzję

Paszporty Covidowe coraz bliżej. Parlament Europejski poparł pomysł wydawania szczepionkowych paszportów dla osób, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19. Zaświadczenia mogłyby być przechowywane na telefonie.

Parlament Europejski zgodził się na wydawanie tzw. paszportów covidowych, które potwierdzałyby, że dana osoba została zaszczepiona. Rezolucja została przyjęta 540 głosami "za", przy 119 "przeciw" i 31 "wstrzymujących się". Oznacza to, że Unia Europejska może rozpocząć negocjacje z krajami członkowskimi na temat ostatecznego kształtu uchwały.

Paszport Covidowy - co to?

Według urzędników każdy kraj członkowski powinien akceptować świadectwo zaszczepienia jednym z preparatów dopuszczonych do użytku przez Europejską Agencję Leków (EMA), czyli Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca lub Janssen (Johnson & Johnson). Natomiast w przypadku pozostałych szczepionek, np. akceptowanych przez WHO, decyzja należałaby już indywidualnie od każdego państwa. Świadectwo mogą otrzymać też osoby, które są tzw. ozdrowieńcami. Paszport ma być ważny maksymalnie 12 miesięcy.

Według propozycji osoby z paszportem covidowym nie podlegałyby ograniczeniom w trakcie podróżowania. Co to oznacza w praktyce? Na przykład brak kwarantanny, samoizolacji czy też konieczności wykonywania dodatkowych testów. Dokumenty mogłyby być przetrzymywane zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej, np. na telefonie. Tutaj kluczową rolę odegrają jednak zabezpieczenia przeciwko fałszerzom i oszustom. Co ciekawe, Unia Europejska nie planuje centralnej bazy, w której przechowywanej byłyby dane o osobach z paszportem covidowym.

Paszport Covidowy - kiedy?

Na tę chwilę trudno określić moment, w którym paszport szczepionkowy mógłby zostać wprowadzony na terenie Unii Europejskiej. Na jak najszybsze uruchomienie systemu naciskają państwa, które żyją przede wszystkim z turystyki - Hiszpania oraz Włochy. Z kolei inne kraje pracują już nad własnymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby na rejestrowanie osób zaszczepionych. Polski rząd, jak przyznał premier Mateusz Morawiecki, na razie nie ustalił jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

