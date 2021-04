Microsoft Teams ma już 145 milionów użytkowników dziennie

Micorsoft Teams osiągnęło liczbę 145 milionów użytkowników dziennie. To wynik blisko pięciokrotnie wyższy niż na początku pandemii.

Dzienna liczba aktywnych użytkowników platformy Microsoft Teams osiągnęła już 145 milionów. To wzrost o 26 procent względem października, kiedy to dziennie z aplikacji korzystało 115 milionów osób. To także blisko pięć razy więcej niż na początku pandemii, kiedy to na platformę logowało się "raptem" 32 miliony użytkowników.

#MicrosoftTeams now 145 million daily active users 🙏💜 - thank you to customers, partners, and team — Jeff Teper (@jeffteper) April 27, 2021



Powody sukcesu Microsoftu są raczej jasne. W trakcie pandemii wiele organizacji musiało wdrożyć narzędzia, które pozwolą im na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Najczęstszym wyborem okazał się Zoom (ponad 300 milionów uczestników każdego dnia), jednak Teams zajmuje mocną drugą pozycję. W Polsce platforma Microsoftu także cieszy się dużą popularnością. Korzystają z niej m.in. szkoły, które za jej pośrednictwem prowadzą zdalne zajęcia.

Warto zwrócić uwagę, że olbrzymia popularność Microsoft Teams ma też swoje ciemniejsze strony. Ewentualna awaria platformy - a do takiej doszło nie dalej, jak wczoraj - wiąże się z paraliżem większości polegających na nim firm i instytucji. Mimo tej "drobnej" niedogodności nic nie wskazuje na to, żeby jej popularność miała w najbliższym czasie zmaleć.

