Microsoft przedstawia wyniki za Q1 2021 - zielono od wzrostów

Swoje wyniki za pierwszy kwartał ogłosił też Microsoft. Firma ze stanu Waszyngton nie ma się czego wstydzić w kwestii swoich rezultatów.

Microsoft zaprezentował swoje wyniki za kalendarzowy pierwszy kwartał 2021. W USA jest to co prawda podatkowo już trzeci kwartał, tam jednak już za trzy miesiące zacznie się 2022. Firma może się pochwalić przychodami w wysokości 41,7 miliarda dolarów, co jest wynikiem o 19% wyższym niż rok temu i nieco wyższym niż spodziewali się analitycy. Zysk operacyjny wyniósł 17 miliardów dolarów i urósł o 31%, natomiast zysk netto wyniósł 15,5 miliarda dolarów i urósł o 44%. Głównym motorem wzrostów były usługi chmurowe Azure oraz Office 365. Amy Hood z zarządu firmy zachwalała, że usługi chmurowe odpowiadają za 17,7 miliardów dolarów przychodu.

Office dla firm urósł o 14%, natomiast dla użytkowników indywidualnych o 5%. Grupa produktów Microsoft Dynamics zwiększyła przychody o 26%, natomiast LinkedIn urósł o 25%. Przychody z wyszukiwarki Bing bez uwzględnienia kosztów pozyskania ruchu wzrosły o 17%. Bardzo dobrze spisał się też Xbox, który może się pochwalić wzrostem o 34%. O 10% wzrosły przychody z sekcji Windows OEM, natomiast o 12% więcej wygenerowały produkty Microsoft Surface.

Źródło tekstu: microsoft, wł