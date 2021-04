Microsoft kupuje twórcę klawiatury Swype

Microsoft kupuje firmę Nuance, która szerzej znana jest z tego, że odpowiadała za klawiaturę Swype.

Nuance to firma, która w świecie mobilnym przede wszystkim znana jest z bycia twórcą niegdyś popularnej klawiatury Swype. Co prawda o jej końcu informowaliśmy trzy lata temu, to nie oznacza to, że Nuance zniknął z rynku. Obecnie firma działa w branży informatyzacji służby zdrowia oraz rozwija sztuczną inteligencję. To właśnie z tych dwóch powodów Microsoft postanowił dokonać zakupu przedsiębiorstwa. Transakcja opiewa na 19,7 miliarda dolarów. Tym samym staje się to jednym z największych do tej pory zakupów Microsoftu. Więcej firma musiała zapłacić tylko za LinkedIna - 26 miliardów dolarów.

Microsoft szczególnie ostrzy sobie zęby na rynek służby zdrowia - z rozwiązań Nuance korzysta około 77% szpitali w USA. Całkowity rynek dla Microsoftu w tym obszarze zwiększy się do 500 miliardów dolarów. Rozwiązania Nuance w pierwszej kolejności będą zintegrowane z usługami chmurowymi Azure. Jednocześni Microsoft uznał, że podejście które skończyło się sukcesem w przypadku LinkedIna trzeba zastosować i tutaj. Ta strategia to po prostu... nie przeszkadzać. Dotychczasowe kierownictwo firmy zachowa zatem stanowiska.

Zobacz: Koniec klawiatury Swype

Zobacz: Microsoft dostarczy gogle HoloLens amerykańskiej armii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: bloomberg, wł