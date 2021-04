Koniec ze spadającymi fps-ami. Microsoft naprawił problemy Windowsa 10

Ostatnie aktualizacje Windows 10 powodowały liczne problemy z działaniem systemu, które dotykały przede wszystkim graczy. Na szczęście Microsoft już się z nimi uporał.

Kilka dni temu pisałem o problemach Windowsa 10 po ostatnich aktualizacjach. Gracze zauważyli, że spadła im liczba wyświetlanych klatek na sekundę, gry się zawieszają, w skrajnych przypadkach system całkowicie się crashował i powodował wyświetlanie BSOD, czyli Blue Screen of Death. Już wtedy sugerowałem, że Microsoft prawdopodobnie wie o problemach i pracuje nad stosownymi poprawkami. Te właśnie zostały wydane.

Najnowsza poprawka powoduje usunięcie niektórych aktualizacji, które były odpowiedzialne za problemy z grami. Dzisiaj już wiemy, że dotyczyły one przede wszystkim osób, które korzystały z dwóch lub większej liczby monitorów. Microsoft przypomina jednak, że aktualizacja nie od razu pojawi się u wszystkich. Zazwyczaj zajmuje to około 24 godzin, aby ta była możliwa do pobrania dla wszystkich. Jeśli chcielibyście to przyspieszyć, to może pomóc ręczne sprawdzenie dostępnych aktualizacji.

Szkoda, że już kolejny raz dochodzi do sytuacji, w której Microsoft wypuszcza nie do końca przetestowaną aktualizację swojego systemu. Nie tak dawno jeden z patchów powodował problem z drukowanie, a teraz update dotknął przede wszystkim graczy.

