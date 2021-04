Aktualizacja Windows 10 naprawia stary błąd i usuwa przeglądarkę Edge

Najnowsza aktualizacja Windows 10 naprawia stary błąd Eksploratora Plików, a do tego usuwa poprzednią wersję przeglądarki Edge, która nie jest oparta na Chromium.

Microsoft wydał nową aktualizację do systemu Windows 10, która naprawia stary błąd z Eksploratorem Plików. Już w 2019 roku wielu użytkowników zgłaszało, że aplikacja do przeglądania zawartości dysków nie działa tak, jak powinna. Chodziło przede wszystkim o okienko wyszukiwania, po użyciu którego okno Eksploratora Plików przestawało odpowiadać. Poza tym u niektórych nie dało się kliknąć okna prawym przyciskiem myszy, aby wkleić skopiowaną frazy do wyszukania. Oba te błędy właśnie zostały usunięte za sprawą aktualizacji oznaczonej jako KB5000842.

Oprócz tego ta sama aktualizacja (KB5000842) usuwa też starszą wersję przeglądarki Microsoft Edge, która została wprowadzona razem z systemem operacyjnym Windows 10. Ta nie zyskała popularności wśród użytkowników i z czasem została zastąpiona nową wersją, opartą na silniku Chromium, która została dużo cieplej przyjęta. Pomimo tego Microsoft cały czas trzymał w systemie starszą wersję dla tego niewielkiego grona osób, które z niej korzystały. Teraz zostaje ona wreszcie usunięta i nie będzie więcej zaśmiecać naszych dysków.

Jeśli chcecie pobrać aktualizację, to musicie przejść do usługi Windows Update, a następnie wybrać opcję "wyświetl wszystkie aktualizacje opcjonalne". KB5000842 powinna być już na liście jako "Podgląda aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 (u mnie jest to Version 20H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64)".

Zobacz: NVIDIA RTX Voice działa teraz także na kartach z serii GTX

Zobacz: Windows 10 automatycznie zoptymalizuje ustawienia w zależności od sposobu użytkowania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechRadar