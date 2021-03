Windows 10 automatycznie zoptymalizuje ustawienia w zależności od sposobu użytkowania

Microsoft szykuje nową funkcję systemu Windows 10, dzięki której okienka automatycznie zoptymalizują swoje ustawienia w zależności od sposobu użytkowania komputera.

Windows 10 wkrótce wzbogaci się o nową funkcję. Microsoft od jakiegoś czasu testuje już mechanizm, który automatycznie zoptymalizuje okienka w zależności od sposobu ich użytkowania. System pojawił się już w kilku wcześniejszych buildach, ale wkrótce powinien trafić do finalnej wersji OS.

System ma optymalizować swoje ustawienia w zależności od sposobu użytkowania. Na liście znajdują się między innymi: granie, rodzina (do obsługi wielki kont), kreatywność (do obróbki foto i wideo), szkoła, rozrywka (oglądanie filmów, przeglądanie Internetu) czy też praca biznesowa. Rzecz w tym, że aby Windows 10 robił to automatycznie, konieczne jest udzielenie zgody na dostęp do odpowiednich informacji.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, na czym owa optymalizacja ma polegać. Prawdopodobnie chodzi między innymi o propozycje programów i aplikacji do pobrania czy też zmianę pewnych ustawień systemu operacyjnego. Szczegóły nie są jednak znane. Warto przypomnieć, że podobna opcja wyboru głównego sposobu użytkowania komputera, pojawiła się już kilka miesięcy temu w trakcie świeżej instalacji Windows 10.

