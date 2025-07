Vivo X300 Pro z potężnym zoomem i nową matrycą Sony

Trzy aparaty, ale nie byle jakie

Upgrade w stosunku do poprzednika, modelu Vivo X200 Pro , ma dotyczyć głównego aparatu. Znajdzie się w nim najnowszy sensor Sony LYT-828 . To nowość zaprojektowana specjalnie z myślą o smartfonach klasy premium.

Sony LYT-828 – nowy król dynamiki

LYT-828 to 50-megapikselowy czujnik o rozmiarze 1/1,3 cala , wykonany w litografii 22 nm . Choć jest mniejszy od 1-calowego LYT-900, ma od niego wyższą rozpiętość tonalną – ponad 100 dB . Dzięki technologiom Hybrid Frame-HDR , Dual Conversion Gain i Variable Shutter ma on sobie znakomicie poradzić nawet w trudnym oświetleniu.

Lepsza optyka i nowa powłoka soczewek

Co ciekawe, potwierdzono też obecność funkcji teleobiektywu z makro . Oznacza to, że nawet przybliżając, będzie można uchwycić ostre szczegóły z bliska.

Nowy flagowiec we wrześniu

Nie mamy jeszcze informacji o cenie, ale patrząc na to, co szykuje Vivo, nie będzie tanio. Jednak dla fanów mobilnej fotografii nie powinno to stanowić przeszkody nie do przejścia.