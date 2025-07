Koniec z mówieniem tego słowa podczas odbierania telefonu. Nowy trend

Oni nie mówią już "halo"

Większość z nas nawet nie wyobraża sobie sytuacji, aby odbierając telefon nie wypowiedzieć słowa "halo". Wyobraźmy sobie jednak, że dla niektórych to już właściwie przeżytek. Mowa tu o przedstawicielach młodszego pokolenia, a konkretnie pokolenia Z. Okazuje się, że w zwyczaju młodych pozostaje milczenie. Odbierający oczekuje, że osoba dzwoniąca będzie tą pierwszą, która zainicjuje rozmowę. No logiczne, w końcu to na dzwoni.