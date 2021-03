Windows 10 otrzyma nowy zestaw ikon systemowych. Będzie bardziej kolorowo

Microsoft wydał Windows 10 w wersji Preview Build 21343, który jest dostępny dla uczestników programu Insider. W nim zmianom uległy między innymi ikony systemowe, które stały się żywsze i bardzi kolorowe.

Microsoft już jakiś czas temu zapowiedział cały pakiet wizualnych zmian, które zostaną wprowadzone do systemu operacyjnego Windows 10. Otrzymały one nazwę Project Sun Valley i zostaną dodane w przyszłej aktualizacji oprogramowania. Już teraz przedsmak tych zmian mogą poczuć uczestnicy programu Insider, którzy otrzymali dostęp do Windows 10 Preview Build 21343, który wprowadza między innymi nowe ikony systemowe.

W nowej wersji systemu pojawiły się odświeżone ikony. Zmian doczekały się ikony folderów systemowych: dokumentów, muzyki, wideo, zdjęć, pobranych oraz pulpitu. Oprócz tego Microsoft zmienił wizualną prezentację folderu OneDrive czy też systemowego kosza. W sumie zmiany mają być wprowadzone systematyczne i z czasem aktualizacji doczekają się kolejne ikony Windows 10.

Oprócz tego Windows 10 Preview Build 21343 wprowadza szybsze uruchamianie aplikacji Windows Defender oraz Windows Sandbox (tryb piaskownicy), przy czym ta druga zawiera teraz również nową przeglądarkę Microsoft Edge, opartą na Chromium. Poza tym Microsoft naprawił długą listę błędów i bugów, w tym również kilka, które powodowały tzw. niebieskie ekrany śmierci (BSOD).

