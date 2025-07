Masz auto? To jedź do Action. Tego sprzętu nie możesz przegapić

Jazda samochodem wymusza na nas ciągłe patrzenie na drogę z zerkaniem na prędkościomierz od czasu do czasu. Sam mam to szczęście, że moje auto ma nastawny ogranicznik, więc nie pojadę szybciej, niż wybrana wartość, chyba że go wyłączę lub mocno wcisnę gaz. Jednak osoby z ciężką nogą bez tej opcji mogą mieć problem. Dla nich powstał ten gadżet, który jest do kupienia z Action.