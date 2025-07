Action z dziwacznym gadżetem. Wielu go pokocha, a kosztuje grosze

Trudno tu mówić o etui na smartfona, ponieważ zakrywa ono tylko fragment plecków. Ciężko też to nazwać uchwytem, chociaż do niego mu najbliżej. Jest to silikonowy element, który przyklejamy do naszego smartfona i dzięki niemu zyskuje on przyssawki. Dużo przyssawek, bo aż 24 sztuki.

Przyssawki do smartfona z Action

I pewnie się zastanawiacie: po co? O dziwo ma to sens, przynajmniej dla niektórych. Otóż pozwala to na przyczepienie smartfona do płaskiej powierzchni, jak okno, lustro, czy płytki w łazience. Wedle opisu jest to dedykowane robieniu selfie, chociaż ktoś bardzo uzależniony od smartfona mógłby w ten sposób przyczepić go do kabiny prysznicowej, żeby nie stracić dostępu do niego nawet podczas kąpieli.