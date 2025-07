Te iPhone będą zakazane w USA. Samsung wygrał

O dziwo nie jest to kolejna akcja ze strony Donalda Trumpa, a efekt starań... Samsunga. Otóż Koreańczykom udało się udowodnić, że BOE, czyli chiński producent wyświetlaczy, narusza ich patenty dotyczące paneli OLED . Tak się natomiast składa, że iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus i 16e mają w większości właśnie ekrany do BOE , a wedle doniesień podobnie sytuacja miała wyglądać w przypadku nadchodzącego iPhone 17.

iPhone z zakazem sprzedaży w USA

Oczywiście zakaz ten obejmuje tylko USA, więc urządzenia te mogą trafić do sklepów w reszcie świata. Warto także dodać, że wciąż nie wszedł on w życie. To ma się stać dopiero w listopadzie bieżącego roku. A i to pod warunkiem, że nie zostanie on zawetowany przez Donalda Trumpa, który jest dość nieprzewidywalnym człowiekiem. Pewne jest to, że będzie to bardzo nerwowy okres dla Apple.