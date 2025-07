Samsung miał racje. Chiny kradły koreańskie technologie

Samsung oraz BOE od dłuższego czasu toczą spór patentowy . Jednak już niedługo może się on zakończyć korzystnym rozstrzygnięciem dla Koreańczyków . Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego orzekła bowiem, że Chińczycy bezprawnie wykorzystali opatentowaną technologię związaną z produkcją zaawansowanych ekranów OLED .

Gdzie dwóch się bije... tam trzeci traci najbardziej

ITC stwierdziła jednoznacznie, że BOE naruszyło prawa własności intelektualnej koreańskiej firmy, co może skutkować nałożeniem ograniczeń na import produktów zawierających panele BOE do Stanów Zjednoczonych. To poważny cios dla chińskiego producenta, który w ostatnich latach dynamicznie rozwijał swoją obecność na rynku wyświetlaczy.