NVIDIA RTX Voice działa teraz także na kartach z serii GTX

Kilka miesięcy temu NVIDIA zaprezentowała ciekawe oprogramowanie o nazwie RTX Voice, które pozwala wycinać dźwięki tła otoczenia, co przydaje się w pracy zdalnej lub w trakcie streamowania. Do tej pory działał on jedynie na kartach RTX, ale teraz można z niego korzystać również na GTX-ach.

NVIDIA RTX Voice to aplikacja, która pozwala w łatwy sposób poprawić jakość dźwięku, rejestrowaną przez nasz mikrofon. Program między innymi bardzo skutecznie usuwa wszelkie szumy i dźwięki otoczenia. Jest na tyle skuteczny, że obok nas może być osoba z włączoną suszarką lub odkurzaczem, a hałasu i tak nie będzie słychać. Efekty możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Do tej pory NVIDIA utrzymywała, że do działania programu wymagane są rdzenie Tensor, które znajdują się tylko w kartach graficznych z serii RTX. Co prawda z czasem użytkownicy znaleźli sposób na uruchomienie RTX Voice również na kartach GTX, ale był on nieoficjalny i wymagał pewnego kombinowania. Teraz program RTX Voice już w pełni oficjalnie działa również na starszych i słabszych grafikach, więc z jego możliwości może skorzystać dużo więcej osób.

Program RTX Voice działa teraz na wszystkich kartach graficznych GTX od serii 600. Niestety, do działania programu NVIDIA Broadcast, który jest nowszą wersją i pozwala dodatkowo między innymi na wycinanie tła z obrazu (jak przy greenscreenie, ale bez greenscreena), nadal wymagana jest karta GeForce RTX. Ale jak to mówią - lepszy rydz niż nic.

