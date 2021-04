Celnicy przejęli około 300 kart graficznych NVIDIA CMP HX

Celnicy z Hongkongu zatrzymali kuter rybacki, za pomocą którego próbowano przemycić mnóstwo towarów. Wśród nich znajdowało się około 300 kart graficznych NVIDIA CMP HX, czyli do kopania kryptowalut.

Na pewno część z Was pamięta informację sprzed kilku tygodni, że odnaleziono tysiące zaginionych kart graficznych. Szybko okazało się to nieprawdą, co dla niektórych mogło być sporym rozczarowaniem, biorąc pod uwagę sytuację na rynku. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z fake newsem, ale skala jest też sporo mniejsza. Okazuje się, że celnicy z Hongkongu zatrzymali łódź rybacką, na której przemycano około 300 kart graficznych NVIDIA CMP HX.

Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że prawdopodobnie są to modele z serii NVIDIA CMP HX, ponieważ nie ma na nich żadnych oznaczeń czy logo producenta. Na zdjęciach widać jednak, że są one pozbawione wyjść wideo, co jest jasną sugestią, że to właśnie modele CMP HX. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy też założyć, że są to najsłabsze modele CMP 30HX, ponieważ tylko one jak na razie trafiły do sprzedaży.

Z przekazanych informacji wynika, że celnicy zauważyli podejrzaną aktywność w okolicach Międzynarodowego Lotniska w Hongkongu. Ruszyli w pościg za przemytnikami i chociaż tym udało się uciec, to funkcjonariusze przejęli wspominaną łódź rybacką. Na niej znaleźli między innymi 300 kart graficznych, a także egzotyczne jedzenie, gadżety oraz smartfony. W sumie elektronika została wyceniona na około 257 tysięcy dolarów.

Źródło tekstu: TechSpot