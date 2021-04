NVIDIA zwiększa dostawy kart graficznych... GeForce GTX 1650

Masz problem z kupnem karty graficznej? Dobra informacja jest taka, że NVIDIA zwiększa dostawy. Zła, że chodzi jedynie o budżetowy model GeForce GTX 1650.

Pisałem to już wielokrotnie, ale powtórzę się jeszcze raz - kupno w tym momencie karty graficznej graniczy z cudem. Szansa na to może nie jest mniejsza, niż na wygranie na loterii, ale prawdopodobieństwo jest pewnie podobne. Kart graficznych albo w ogóle nie ma w sklepach, albo dostępne są w cenach czasami kilkukrotnie przekraczających ich realną wartość. Chociaż producenci jeszcze do niedawna zapewniali, że sytuacja zacznie się poprawiać w drugiej połowie tego roku, to na ten moment bardziej realistyczny wydaje się początek 2022 roku. Nie pomogą nawet zwiększone dostawy NVIDII.

Więcej kart graficznych w sklepach?

Tak, NVIDIA prawdopodobnie zwiększa dostawy kart graficznych, jak wynika z informacji zamieszczonych na forum Chiphell, które często jest źródłem wiarygodnych i potwierdzających się z czasem plotek. Na tym jednak dobre informacje się kończą, ponieważ zwiększone dostawy dotyczą tylko i wyłącznie modelu opartego na układzie TU117, czyli GeForce GTX 1650. Oczywiście, dla wielu graczy nadal będzie to lepszy wybór niż układ zintegrowany i czekanie na lepsze czasy, ale GTX 1650 nie jest żadnym rozwiązaniem problemów. Poza tym ceny i tak pewnie będą cholernie wysokie. Jedyny pozytyw, to raczej niewielkie zainteresowanie tym modelem wśród górników.

GeForce GTX 1650 wyposażony jest w zaledwie 896 jednostek CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR5 8 Gbps lub w nowszej wersji 4 GB GDDR6 12 Gbps. W obu przypadkach karta wykorzystuje 128-bitową magistralę, co daje odpowiednio 128 lub 192 GB/s przepustowości. Taka specyfikacja pozwala na granie w rozdzielczości Full HD, chociaż w nowszych i bardziej wymagających grach konieczne jest już zejście do średnich lub niskich detali, aby cieszyć się płynnością 60 klatek na sekundę. Ale jak to mówią - lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Zobacz: Asus podniesie ceny kart graficznych i to już drugi raz

Zobacz: MSI podnosi ceny kart graficznych. Będzie jeszcze drożej?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot, Chiphell