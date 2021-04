Asus podniesie ceny kart graficznych i to już drugi raz

Asus podobno szykuje się do podwyższenia cen kart graficznych. Na identyczny krok zdecydowali się już inni producenci, ale Tajwańczycy zamierzają to zrobić już po raz drugi.

Sytuacja na rynku nowych technologii jest w tym momencie - mówiąc delikatnie - bardzo trudna. Widać to przede wszystkim w segmencie kart graficznych, gdzie ceny poszczególnych modeli są czasami nawet kilkukrotnie wyższe, niż ceny sugerowane, które swoją drogą i tak już zostały podniesione przez kilku producentów. Na podwyżkę szykuje się między innymi Asus. Problem polega na tym, że będzie to już drugi raz w ich wykonaniu.

Asus podnosi ceny kart graficznych

Firma Asus już w styczniu, z powodu podaży nienadążającej za popytem, zdecydowała się na podniesienie cen zarówno kart graficznych, jak i płyt głównych. Teraz Tajwańczycy, jak wynika z najnowszych plotek, zamierzają to zrobić po raz kolejny. Wszystko z powodu cały czas rosnących kosztów. Weźmy na przykład ceny pamięci, które cały czas rosną, a pomimo tego chętnych na nie nie brakuje. Żaden producent nie chce ponosić tego kosztów, więc te zostają przerzucone na konsumentów.

Najgorsze w tym wszystkim jest tak naprawdę to, że inni producenci zapewne pójdą w ślady Asusa. W marcu ceny kart graficznych podniosło między innymi MSI. Może się wydawać, że - biorąc pod uwagę kwoty w sklepach - i tak nie ma to żadnego znaczenia. Nic bardziej mylnego. Wyższe ceny u producentów, to wyższe ceny w hurtowniach i ostatecznie jeszcze wyższe ceny w sklepach. Możemy zatem uznać, że sytuacja nie tylko się nie poprawia, co jest coraz gorsza. Pozostaje mieć nadzieję, że za kilka miesięcy wszystko zacznie się powoli normować.

