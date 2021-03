Światowy niedobór układów scalonych pogłębia się i na razie nie widać światełka w tunelu

Układów scalonych brakuje niemal wszędzie. Niedobory wpłynęły nawet na rynek motoryzacyjny. Kiedy sytuacja ulegnie poprawie? Na pewno nie w ciągu najbliższych miesięcy.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu producentów układów scalonych musiało ograniczyć, albo wręcz całkowicie zatrzymać produkcję. Chociaż wydawało się, że spowodowane tym problemy będą chwilowe, to w praktyce niedobory ciągną się już od wielu miesięcy i na razie nie widać światełka w tunelu. Co gorsze, według najnowszych raportów taka sytuacja może przeciągnąć się nawet do 2023 roku.

Pierwsze sygnały na temat niedoboru układów scalonych pojawiły się już w zeszłym roku. To właśnie z tego powodu Apple było zmuszone opóźnić premierę iPhone'ów 12. Z tego samego powodu mówi się też o papierowej premierze kart graficznych, ponieważ producenci nie są w stanie sprostać ogromnej podaży i ceny GPU są czasami nawet kilkukrotnie wyższe od rekomendowanych. To samo można powiedzieć o konsolach nowej generacji - Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, których również brakuje na sklepowych półkach. Niedobory wpłynęły nawet na rynek motoryzacyjny, gdzie wielu producentów ma problemy z produkcją samochodów.

Niektórzy przekonują, że sytuacja zacznie się poprawiać w drugiej połowie 2021 roku. Takiego zdania są między innymi szefowie NVIDII. Tymczasem coraz częściej mówi się o tym, że niedobory układów scalonych przeciągnąć się jeszcze na wiele miesięcy. W skrajnych przypadkach eksperci mówią o 2022, a czasami nawet 2023 roku. Jedno jest pewne - mówienie w tym momencie, kiedy sytuacja ulegnie poprawie, jest jak wróżenie z fusów i jest niczym więcej, niż tylko strzelaniem w ciemno. A to nie zapowiada nic dobrego...

