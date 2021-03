Asus: w pierwszym kwartale 2021 roku dostaliśmy jeszcze mniej GPU. Sytuacja jest coraz gorsza

Asus, w trakcie niedawnej konferencji z inwestorami, przyznał, że w pierwszym kwartale 2021 roku zmniejszyła się liczba dostarczany przez NVIDIĘ układów Ampere RTX 3000. Sytuacja na rynku jest coraz gorsza.

Jeśli myśleliście, że w najbliższym czasie sytuacja na rynku kart graficznych ulegnie poprawie, to nie mamy dobrych informacji. Przedstawiciele Asusa, w trakcie konferencji z inwestorami, przyznali, że NVIDIA dostarczyła im w pierwszym kwartale 2021 roku jeszcze mniej układów Ampere, które wykorzystywane są do budowania kart graficznych z serii GeForce RTX 3000. Z tego powodu tragiczna sytuacja na rynku może utrzymać się jeszcze przez długi czas.

Obecnie najbardziej palącym problemem na rynku GPU jest niedobór procesorów graficznych NVIDII. W pierwszym kwartale 2021 roku nastąpił spadek wysyłek w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 roku. Z powodu tego niedoboru ceny kart graficznych cały czas rosną.

- powiedzieli przedstawiciele Asusa.

Co ciekawe, w czwartym kwartale 2020 roku NVIDIA dostarczyła do swoich partnerów około 9,1 mln układów graficznych, co jest liczbą o milion wyższą w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku. To tylko pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na karty graficzne. Początkowo było ono napędzane przede wszystkim przez graczy, a z czasem dołączyli do tego również kopacze kryptowalut. Asus jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie określić, jak dużo ich kart jest w tym momencie w rękach górników.

Co jest powodem niższych dostaw niż kwartał wcześniej? Zdaniem Asusa problemem jest niższy, niż spodziewany uzysk w fabrykach Samsunga, które produkują układy graficzne Ampere. Jednocześnie przedstawiciele firmy powiedzieli, że nie wiedzą, kiedy sytuacja może ulec poprawie i na ten moment jest to trudne do oszacowania. Podsumowując - jest źle, może być jeszcze gorzej i nie wiadomo, kiedy będzie lepiej.

Zobacz: NVIDIA tworzy jeszcze mocniejszą kartę do kopania kryptowalut z potężnym układem Ampere GA100

Zobacz: AMD nie planuje ograniczać wydajności swoich kart w kopaniu kryptowalut

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Tom's Hardware