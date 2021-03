Qualcomm planuje konsolę z Androidem. Ma być wzorowana na Nintendo Switch

Qualcomm pracuje podobno nad nową konsolą z systemem Android, która ma czerpać inspirację z Nintendo Switch. Sercem urządzenia ma być oczywiście Snapdragon.

Dziennikarze serwisu Android Police utrzymują, że mieli okazję już zobaczyć wczesny projekt konsoli, która swoim wyglądem mocno przypomina Nintendo Switch. Urządzenie ma nawet odpinane kontrolery w stylu Joy-Conów, umieszczone po prawej i lewej stronie ekranu. Według plotek produkcją padów zajmie się firma zewnętrzna, która na stawiać na wysoką jakość, ale dokładna marka nie jest znana. Oprócz tego Qualcomm planuje akumulator o pojemności 6000 mAh z techniką szybkiego ładowania Quick Charge.

Na ten moment nie jest znana przekątna ekranu, ale prawdopodobnie będzie ona oscylować w granicach 6,5-7 cali. Mishaal Rahman z XDA twierdzi, że wyświetlacz będzie miał dokładnie 6,65 cala, ale nie jest to potwierdzone. Prawdopodobnie, podobnie jak Switch, konsola Qualcomm pozwoli na podłączenie jej do telewizora i granie na większym ekranie. Natomiast tajemnicą pozostaje to, w jaki sposób zostanie to zrealizowane - złączem HDMI (np. w wersji mini) czy dedykowaną podstawką, jak w japońskiej konsoli. Nie zabraknie też czytnik kart pamięci microSD.

Konsola ma działać na bazie Androida 12 z dedykowaną nakładką. W planach Qualcomma jest zarówno obsługa wszystkich gier ze Sklepu Play, jak i współpraca z dedykowaną aplikacją Epic Games Store i tym samym możliwość grania w Fortnite'a. Specyfikacja urządzenia nie jest znana, ale skoro planem jest premiera w 2022 roku, to prawdopodobnie sercem będzie Snapdragon nowej generacji. Qualcomm na razie odmówił komentarza na ten konsoli.

