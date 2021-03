Nintendo Switch: Nvidia dostarczy układy SoC z DLSS. To już pewne

Nintendo planuje nową wersję konsoli Nintendo Switch na końcówkę 2021 roku. Mamy kolejne potwierdzenie, że kolejny Switch będzie obsługiwał DLSS. Nvidia dostarczy nowe układy SoC z większą mocą obliczeniową niż poprzednia generacja.

To już pewne, że kolejny Switch będzie obsługiwał Deep Learning Super Sampling – sposób Nvidii na poprawienie rozdzielczości obrazu z użyciem sztucznej inteligencji, a nie renderowania każdego piksela. DLSS jest metodą znacznie oszczędniejszą i świetnie się sprawdzi w przenośnej konsoli. Zwłaszcza że Nintendo Switch Pro ma dostać 7-calowy ekran OLED (prawdopodobnie 1080p) do grania w drodze. Na telewizor zaś wyśle obraz w rozdzielczości 4K.

Nvidia już pracuje nad takim czipem, ale projekt wciąż jest utrzymywany w tajemnicy. Poza DLSS wprowadzi on do nowego Switcha więcej mocy obliczeniowej po stronie CPU, mocniejszą GPU i obsługę większej ilości pamięci.

Deweloperzy też muszą zadbać o DLSS

Sprzęt nie załatwi wszystkiego. Podobnie jak w grach na PC, w tych na Switcha będzie konieczne wprowadzenie dodatkowego kodu, by były w stanie skorzystać z powiększania rozdzielczości. Osoby zaznajomione z tematem twierdzą, że w pierwszej kolejności DLSS dostaną gry jeszcze niewydane. Czy starsze pozycje dostaną odpowiednie łatki, na razie trudno powiedzieć.

Pewne jest też, że Nintendo Switch podrożeje. Cena Nintendo Switch Pro może być wyższa o 50-100 dolarów od aktualnej generacji (299 dolarów). W Polsce przełożyłoby się to na wzrost ceny z około 1500 zł do nawet 2 tysięcy złotych. Tym samym Switch zbliżyłby się do znacznie potężniejszych konsol Microsoftu i Sony.

Źródło tekstu: Bloomberg