Aktualizacja Windows 10 powoduje spadek fps-ów i wyłączanie się gier

Jeśli jesteście graczami, to prawdopodobnie powinniście wstrzymać się z pobieraniem najnowszych aktualizacji do Windowsa 10. Powodują one liczne problemy włącznie ze spadkiem wyświetlanych klatek na sekundę.

Powoli staje się to przykrą, ale jednak tradycją. Kolejna aktualizacja Windowsa 10 nie tylko wprowadza nowe funkcje i poprawia bezpieczeństwo, ale też przy okazji psuje kilka innych rzeczy. Do takiej sytuacji dochodzi już praktycznie przy każdej większej paczce danych. Nie tak dawno wiele osób nie było w stanie korzystać z drukarki, ponieważ te mogły powodować BSOD (Blue Screen of Death). Teraz problem dotyczy przede wszystkim graczy.

Aktualizacja Windows 10 powoduje problemy w grach

Ostatnie aktualizacje Windows 10 miały naprawić w sumie 110 błędów bezpieczeństwa w samym Windowsie, ale także pakiecie Office oraz Microsoft Exchange Server. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wielu graczy zaczęło donosić o licznych problemach po zainstalowaniu paczki. Chodzi między innymi o niestabilną lub niższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, zawieszające lub całkowicie wyłączające się produkcje, a także problemy z V-Synciem. Niektórzy wspominają też o błędach Discorda, gdy ten działa w tle.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie powoduje problemy i czy są one ograniczone do konkretnej specyfikacji sprzętowej. Prawdopodobnie Microsoft już bada sprawę i w ciągu kilku tygodni wyda stosowne poprawki. Z informacji wynika, że odinstalowanie ostatnich aktualizacji lub przywrócenie systemu do stanu sprzed zmian w większości sytuacji rozwiązuje problemy. Jeśli jeszcze nie zainstalowaliście update'u, to prawdopodobnie warto wstrzymać się z tym przynajmniej na tydzień.

