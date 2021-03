Microsoft usunie bloatware z Windows 10. Zniknie kilka niechcianych programów

Microsoft zapowiedział, że usunie z systemu Windows 10 bloatware, czyli niepotrzebne programy, które tylko zaśmiecają dysk, bo i tak nikt z nich nie korzysta.

Windows 10 to w tym momencie najpopularniejszy system operacyjny wśród tradycyjnych użytkowników komputerów. Według statystyk Steama używa go ponad 92 procent graczy korzystających z launchera. Można mu wiele zarzucić, ale w ogólnym rozrachunku to dość udany system operacyjny. Pomimo tego Microsoft cały czas go ulepsza i amerykańska firma właśnie zapowiedziała usunięcie z Windowsa 10 bloatware'u, czyli niechcianych i niepotrzebnych programów.

Z Windows 10 zniknie bloatware

Z Windowsa 10 znikną między innymi Paint 3D oraz 3D Viewer. Oba to bardzo niszowe programy, z których korzysta prawdopodobnie bardzo niewielki odsetek użytkowników systemu operacyjnego, więc są kompletnie zbędne. Nic dziwnego, że to właśnie one zostaną usunięte. To pogramy, które powinny być dostępne opcjonalnie, za darmo w Microsoft Store i tak właśnie się stanie.

Niepocieszające jest to, że po aktualizacji te programy nie znikną na już zainstalowanych systemach. Zostaną usunięte z samego instalatora i nie będą zaśmiecać dysków na nowych instalacjach Windowsa 10. Pomimo tego informacja zdecydowanie cieszy, bo każde odchudzenie systemu operacyjnego jest na wagę złota.

Źródło tekstu: TechSpot