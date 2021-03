Od piątku aż 20 gier Bethesdy w Xbox Game Pass

Od jutra (12 marca) gry Bethesdy trafią do usługi Xbox Game Pass - oficjalnie poinformował Microsoft.

Kilka dni temu Microsoft poinformował, że wszystkie wymagane urzędy zgodziły się na przejęcie ZeniMax Media i tym samym transakcja opiewająca na 7,5 mld dolarów została ostatecznie sfinalizowana. To oznacza, że gry Bethesady stały się własnością amerykańskiej korporacji.

Tymczasem dzisiaj Microsoft poinformował, że już jutro (piątek 12 marca) aż 20 gier z portfolio Bethesdy zostanie dodanych do usługi Xbox Game Pass. To oznacza, że staną się dostępne dla każdego, kto opłaca abonament na PC-tach lub konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S, a także w usłudze grania w chmurze Microsoft xCloud. Na liście znajdują się następujące tytuły:

Dishonored Definitive Edition

Dishonored 2

DOOM (1993)

DOOM II

DOOM 3

DOOM 64

DOOM Eternal

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Elder Scrolls Online

The Evil Within

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

Prey

RAGE 2

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein: Youngblood

Zagraj w 2️⃣0️⃣ kultowych gier od @bethesda_pl, które będą dostępne od jutra w Game Passie.

Tak jest, 2⃣0⃣! pic.twitter.com/tCB4AC1oHw — Xbox Polska (@XboxPL) March 11, 2021

