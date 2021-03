Koniec problemów z drukowaniem w Windows 10. Microsoft wydał poprawkę

Jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 mogła powodować pojawianie się BSOD, czyli Blue Screen of Death w trakcie drukowania. Na szczęście Microsoft wydał już poprawkę, która naprawia usterkę.

Po niedawnej aktualizacji systemu Windows 10 wielu użytkowników zaczęło zgłaszać problem z często pojawiającym się Blue Screen of Death. Szybko udało się zlokalizować problem. Najwyraźniej programiści Microsoftu pomieszali coś z funkcją drukowania, bo to właśnie w trakcie tego procesu dochodziło do wyświetlania charakterystycznego, niebieskiego ekranu oraz błędu "APC_INDEX_MISMATCH".

Microsoft naprawia błąd Windows 10

Dobra informacja jest taka, że wiadomość o błędzie równie szybko dotarła do Microsoftu. Jeszcze lepsza to fakt, że twórcy systemu operacyjnego Windows 10 już wydali stosowną poprawkę, która usuwa błąd drukowania i pojawiające się z tego powodu BSOD. Ta została już udostępniona w Windows Update, więc wystarczy tylko sprawdzić, czy są już dostępne jakieś aktualizacje, a następnie pobrać paczkę. Poprawka została oznaczona jako:

KB5001567 dla Windows 10 v2004/20H2

dla Windows 10 v2004/20H2 KB5001566 dla Windows 10 v1909

dla Windows 10 v1909 KB5001568 dla Windows 10 v1809 enterprise/education/LTSC 2019

dla Windows 10 v1809 enterprise/education/LTSC 2019 KB5001565 dla Windows 10 v1803 enterprise/education

Każdą z powyższych aktualizacji można też pobrać ręcznie, bezpośrednio ze strony Microsoftu. Są one dostępne pod tym linkiem.

Źródło tekstu: BleepingComputer