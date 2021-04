Majówka w Orange na kartę z darmowymi rozmowami i gigabajtami

W Orange na kartę trwa majówkowa promocja. W jej ramach można aktywować za darmo pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz paczką internetową o wielkości 5 GB.

„Majówka” to promocja w Orange na kartę, przygotowana z okazji zbliżającego się długiego weekendu. Pomarańczowy operator przygotował dla swoich klientów usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB”, którą można aktywować za 0 zł. Majówkowa akcja jest skierowana do użytkowników taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę oraz oferty Zetafon.

Jak aktywować promocyjną usługę?

Aby skorzystać z majówkowej promocji Orange, należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści MAJOWKA pod numer 364. Pakiet można uruchomić do 3 maja 2021 roku, do godziny 23:59:59. Wymagane jest też aktywne konto główne dla połączeń wychodzących. Z promocyjnego pakietu, który zostanie włączony w ciągu 24 godzin od momentu przesłania SMS-a, można korzystać przez 5 pełnych dni (do 23:59:59 ostatniego dnia). Każdy klient Orange na kartę może włączyć bonus tylko raz.

Z promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy posiadają aktywną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” oraz „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji jednorazowej i cyklicznej. Zmiana taryfy na inną, w której jest dostępna promocja, nie powoduje jej wyłączenia.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło tekstu: Orange