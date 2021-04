T-Mobile daje zniżki na akcesoria Xiaomi. Oto kolejna odsłona Happy Fridays

Na majówkę T-Mobile przygotował kolejną ofertę promocyjną z cyklu Happy Fridays. Abonenci oraz użytkownicy magentowych ofert MIX i na kartę mogą otrzymać kod rabatowy do 50% na wybrane urządzenia i akcesoria firmy Xiaomi.

Nasze mieszkania stały się zarówno miejscem pracy, jak i wypoczynku. Spędzając w nich wiele godzin chcemy tam czuć się dobrze i komfortowo. Większą uwagę zwracamy na otaczające nas przedmioty. Właśnie dlatego warto pomyśleć na przykład o designerskim czajniku eklektycznym, inteligentnej wadze łazienkowej lub poręcznym odkurzaczu, który nie będzie zagracał naszej przestrzeni. Te i inne praktyczne urządzenia dostępne są w sklepach Xiaomi, a teraz można je nabyć nawet o połowę taniej z rabatem od T‑Mobile.

Jak pobrać kod rabatowy?

W związku z wydłużonym weekendem majowym, rabat będzie można pobrać przez 4 dni – od 30 kwietnia do 3 maja 2021 roku (do końca dnia) w aplikacji Mój T‑Mobile. Można go także odebrać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Wystarczy kliknąć w widoczny w aplikacji lub otrzymany w wiadomości link, a następnie zostaniemy przekierowani na stronę zawierającą link do internetowego sklepu Mi Store oraz kod rabatowy. Poznamy też listę salonów stacjonarnych Xiaomi, w których można wykorzystać tę zniżkę. Z kodu można skorzystać do 7 maja tego roku, zarówno podczas zakupów online, jak i podczas wizyty w sklepach stacjonarnych.

Pełną listę produktów Xiaomi objętych promocją prezentujemy w tabeli poniżej.

Nazwa urządzenia Cena regularna Cena promocyjna Xiaomi Mi Electric Kettle EU 109 zł 79 zł Xiaomi 10000 mAh Redmi Power Bank White 59 zł 29 zł Xiaomi 20000 mAh Mi Power Bank 3 Pro 189 zł 139 zł Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 349 zł 174,5 zł Xiaomi Mi Smart Scale 2 White 69 zł 49 zł Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 159 zł 119 zł Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 1199 zł 899 zł Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini 199 zł 149 zł Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K 229 zł 169 zł Xiaomi Mi Home Security Camera 360 2K Pro 259 zł 169 zł Xiaomi Business Backpack 2 Dark Grey/Black 149 zł 69 zł Xiaomi City Backpack Light Gray/Blue/Dark Gray 199 zł 99 zł



Bonus jest dostępny zarówno dla naszych klientów abonamentowych, jak i użytkowników oferty na kartę oraz MIX. Każdy użytkownik może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

