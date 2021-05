Internetowe Konto Pacjenta już w aplikacji na Androida. Pobierz mojeIKP z Google Play

W kilka dni po debiucie w sklepie App Store rządowa aplikacja mojeIKP została udostępniona w wersji dla Androida i można ją pobrać z Google Play. Dzięki niej zyskamy łatwiejszy dostęp do Internetowego Konta Pacjenta.

Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił we wpisie na Twitterze nową aplikację mojeIKP w wersji dla iOS, zapowiadając jednocześnie, że apka pojawi się też w wersji na Androida. Tak się też stało i oto każdy posiadacz telefonu z systemem Google’a można mieć to narzędzie u siebie.

Jakie korzyści daje mojeIKP?

Na razie – niewielkie. Użytkownik zyskuje w aplikacji dostęp do e-recept i e-skierowań. Na głównym ekranie są wyświetlane recepty i skierowania do realizacji. Te pierwsze będzie można wykupić w aptece po wyświetleniu kodu QR, drugie mają między innymi pozwolić na zapisanie się na szczepienia przeciw COVID-19. Przełączając się na dolnej listwie między tymi dwoma kategoriami, można też przejrzeć historię wcześniej wystawionych recept i skierowań, już zrealizowanych lub w trakcie realizacji.

Podstawowe funkcje mojeIKP:

e-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19,

na szczepienie przeciw COVID-19, wykupienie leku w aptece bez konieczności podawania numeru PESEL, wystarczy dać farmaceucie do zeskanowania kod QR,

w aptece bez konieczności podawania numeru PESEL, wystarczy dać farmaceucie do zeskanowania kod QR, dostęp przez telefon do e-recept i e-skierowań bezpośrednio z otrzymanego powiadomienia push,

do e-recept i e-skierowań bezpośrednio z otrzymanego powiadomienia push, możliwość sprawdzenia dawkowania przepisanego leku,

przepisanego leku, możliwość sprawdzenia, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania,

na podstawie zarejestrowanego e-skierowania, pobieranie e-recept i e-skierowań w formie pliku PDF, który można przesłać bliskim lub pracownikom medycznym mailem lub SMS-em.

Na tym niestety w tej chwili kończy się liczba dostępnych opcji. Docelowo jednak powinno być ich więcej – w aplikacji mojeIKP mają pojawić się wszystkie zakładki, jakie widać po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta przez przeglądarkę. Samo IKP również będzie dalej rozbudowywane, więc z czasem aplikacja przyda się do kolejnych zastosowań. Użytkownik telefonu będzie mógł przez apkę zapisać się na leczenie, zarządzać terminami, sprawdzać historię swoich wizyt itd. W zamierzeniu twórców mojeIKP ma dostarczyć dostęp do funkcji, dla których nie byłoby miejsca w aplikacji mObywatel, gdzie również można odebrać receptę.

Skorzystanie z mojeIKP wymaga podania takich samych danych dostępowych jak do Internetowego Konta Pacjenta. Zalogować się można za pomocą Profilu Zaufanego albo e-dowodu.

Aplikacja w wersji dla Androida dostępna jest tutaj.

