Mam 41 lat i właśnie zapisałem się na szczepienie. Przez SMS-a

Osoby, które mają od 40 do 59 lat, mogą się zapisać na szczepienie przeciw koronawirusowi poza swoją kolejnością, wynikającą z wieku. To efekt wolnych terminów, z których nie skorzystały osoby 60+. Mnie się udało zapisać przez SMS-a (i kilka odpowiedzi).

Trwa Narodowy Program Szczepień przeciw koronawirusowi SARS-Cov-2, wywołującym chorobę Covid-19. Obecnie zapisywane są osoby urodzone w 1961 roku lub starsze, ale - o czym dowiedzieliśmy się już wczoraj, przy okazji awarii systemu umawiania ludzi na szczepienia - są wolne terminy, które postanowiono przydzielić osobom mającym od 40 do 59 lat. Sam jestem w tej grupie (rocznik 1979), więc postanowiłem skorzystać.

Jeden z moich znajomych zapisał się wczoraj na szczepienie (również rocznik 1979) i pierwotnie dostał termin już w przyszłym tygodniu. Zgodnie jednak z zapowiedziami, dzisiaj zadzwonił do niego automat, który mu ten termin zmienił na drugą połowę maja. To i tak znacznie wcześniej, niż oczekiwanie na powszechne szczepienia osób urodzonych w 1979 roku.

Zapis przez SMS

Ja skorzystałem z innego sposobu - zapisu przez SMS-a. Co trzeba zrobić? Oto kolejne kroki:,

wysyłamy SMS-a o treści SzczepimySie pod numer 880 333 333 ,

pod numer , w odpowiedzi otrzymamy prośbę o podanie numeru PESEL osoby, którą chcemy zapisać na szczepienie - wysyłamy go w odpowiedzi na ten sam numer,

w kolejnym kroku tak samo robimy z kodem pocztowym miejsca, w którym chcemy się zaszczepić (ja podałem miejsce zamieszkania),

w następnej wiadomości otrzymałem propozycję terminu szczepienia, u mnie to był 17 maja 2021 roku o godzinie 12:30; w ciągu 5 minut trzeba odpisać, wpisując w treści TAK, jeśli termin nam pasuje, lub NIE, jeśli jest inaczej. W tym drugim przypadku dostaniemy nowy termin do akceptacji.

Dodatkowe potwierdzenie przychodzi SMS-em od systemu e-Zdrowie. Tam jest podane również, jaką szczepionkę dostaniemy. W moim przypadku był to preparat niesławnej firmy AstraZeneca.

A co zrobić, jeśli zatwierdzimy termin, a ten nie będzie nam pasować? Tak było w moim przypadku, kiedy sobie przypomniałem, że 17 maja to ja akurat będę wracał z urlopu. Należy wtedy się skontaktować z punktem szczepień lub infolinią 989. Ja skorzystałem z tego drugiego sposobu, przebrnąłem przez automatyczne menu i w rozmowie z konsultantem przesunąłem termin na późniejszy o kilka dni, czyli również majowy. Wszystko, co podczas rozmowy musiałem podać, to PESEL, imię i nazwisko oraz miejscowość i datę pierwotnego terminu szczepienia, a także potwierdzić, że chcę się zaszczepić w tym samym mieście.

