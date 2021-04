Infolinia 989: Narodowy Fundusz Zdrowia korzysta z usługi Telestrady

Jednym ze sposobów zapisania się na szczepienie przeciwko koronawirusowi SARS-COV-2 jest skorzystanie z darmowej infolinii pod numerem telefonu 989. Za jej wdrożenie i obsługę odpowiada spółka Telestrada.

989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Dzwoniąc pod ten numer, zainteresowani otrzymają aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi, a także mogą sami zapisać się na takie szczepienie, jeśli akurat wypada ich kolej.

Informacyjny numer 989 został uruchomiony w grudniu 2020 roku przez spółkę Telestrada S.A. Proces uruchomienia numeru obejmował kilka zakresów, w tym wdrożenie numeru przydzielonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, porozumienia międzyoperatorskie oraz testy poprawności kierowania ruchu od operatorów do sieci Telestrada, dystrybucję połączeń zgodnie z dyspozycjami Narodowego Funduszu Zdrowia, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej o nowe punkty styku oraz powiększenie dotychczasowych, a także inwestycje w infrastrukturę. Całość prowadzonych pod koniec IV kwartału ubiegłego roku działań pozwoliła na skuteczne wdrożenie numeru 989 oraz przyjęcie obciążenia ruchem wywołanego uruchomieniem zapisów na szczepienia za jego pośrednictwem, które ruszyły 15 stycznia 2021 roku.

Telestrada działa na polskim rynku telekomunikacyjnym od 18 lat, oferując usługi międzyoperatorskie dla małych i dużych firm w zakresie komunikacji głosowej i internetowej, w tym VoIP. Do struktur firmy należy też marka lajt mobile, pod którą oferowane są usługi komórkowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Z usług Telestrady S.A., jak i z oferty innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, takich jak np. call manager od lat korzystają duże instytucje i znane marki. Jesteśmy także jednym z liderów na rynku połączeń z aparatów samoinkasujących, karty jednej z naszych marek - White Phone są dostępne niemal w całej Polsce. Jesteśmy dumni, że Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie nam zaufał i możemy przyczynić się do usprawnienia komunikacji w zakresie ochrony zdrowia w naszym kraju. Telestrada S.A. wniosła swój wkład w zapewnienie obsługi połączeń przychodzących i na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i uruchomiła całodobową, bezpłatną infolinię 989 Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, z której obecnie korzysta cała Polska.

– napisała Telestrada w swoim komunikacie

Wydarzenia z 1 kwietnia 2021 roku

Temat infolinii 989 powrócił 1 kwietnia 2021 roku, gdy nad ranem okazało się, że osoby w wieku powyżej 40 lat mogą się umawiać na szczepienie przeciw koronawirusowi i otrzymują terminy kwietniowe. Sam fakt, że jest to w ogóle możliwe, był tłumaczony tym, że wiele osób starszych nie zgłosiło się na swoje szczepienie i jest około 1,8 mln wolnych miejsc. By ich nie zmarnować (i jednocześnie nie zmarnować szczepionek), pozwolono rejestrować się osobom młodszym. Jednak terminy tych szczepień miały być w drugiej połowie maja tego roku, a nie nawet tuż po świętach Wielkiej Nocy.

Wiadomość o możliwości zapisania się na wcześniejsze szczepienie rozeszła się za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz innymi drogami do tylu osób, że strona pacjent.gov.pl nie wytrzymała naporu chętnych do szczepień i przestała działać. Na wcześniejsze szczepienie dało się jednak umówić także za pomocą infolinii 989. Później jednak okazało się, że w systemie pojawił się błąd i proces zapisywania się na szczepienia poza swoją kolejnością, wynikającą z Narodowego Programu Szczepień, został wstrzymany. Do osób, którym udało się zapisać na szczepienie w kwietniu, mają dzwonić pracownicy infolinii i umawiać ich na szczepienie w późniejszym, majowym terminie.

Część osób z grupy 40-59 lat zapisała się na terminy kwietniowe, ponieważ doszło do usterki. W związku z tym chwilowo zawieszam rejestrację, za co przepraszamy. Nie może być tak, że osoby młodsze zostaną zaszczepione przed seniorami.

– oświadczył minister Michał Dworczyk

