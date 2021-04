Arm będzie handlować z Huaweiem

Bardzo dobra wiadomość dla Huaweia - Arm będzie mógł bez problemów handlować z Chińczykami. Przynajmniej póki co.

Problemy z podzespołami są na rynku bardzo poważne i odczuwają je wszyscy możliwi producenci. Dla Huaweia to jednak tylko jeden z kilku problemów, z którymi regularnie musi się mierzyć chiński gigant. Na szczęście dla firmy z Shenzhenu, lista tych problemów nie urośnie. Brytyjski Arm będzie handlował z Huaweiem, co oznacza, że Chińczycy będą mogli skorzystać z architektury v9 w swoich nadchodzących produktach. Arm jest brytyjski, jednak firma po pierwsze musiała sprawdzić, czy na żadnym etapie nie używa jakiegoś amerykańskiego rozwiązania. Sytuację komplikuje struktura właścicielska Arm.

Jest on w trakcie przechodzenia z rąk japońskich do amerykańskich. Nie wiadomo jednak, czy przejęcie w pełni dojdzie do skutku, pojawia się bowiem coraz więcej protestów w tej sprawie. Zgodę muszą wyrazić też wszystkie możliwe urzędy antymonopolowe. W obecnej sytuacji jednak Arm może spokojnie handlować z Huaweiem bez oglądania się na amerykańskie prawodawstwo. Możliwość kontaktu z Arm jest kluczowa dla całego sektora - z rozwiązań firmy korzystają właściwie wszyscy zajmujący się układami. Równiez Qualcomm, Apple i Samsung.

Źródło tekstu: gizmochina, wł