HarmonyOS na smartfony może zadebiutowac podczas Huawei Developer Conference

Wielkimi krokami zbliża się oficjalny debiut systemu operacyjnego HarmonyOS na telefony. Zgodnie z najnowszymi informacjami dojdzie do tego pod koniec kwietnia.

Huawei pracował nad systemem operacyjnym HarmonyOS już wcześniej, ale do zintensyfikowania prac zmusił go Donald Trump i jego zakaz korzystania z usług Google. Potem HarmonyOS zadebiutował na rynku telewizorów, aż w końcu pojawił się w wersji beta w sektorze smartfonów. Na ten prawdziwy debiut musimy jeszcze nieco zaczekać. Dotychczasowe informacje mówiły o kwietniu, a najnowsze doniesienia zdają się to potwierdzać. Zgodnie z nimi na początku kwietnia Huawei szykuje jedną z premier sprzętowych, natomiast HarmonyOS w stabilnej oficjalnej wersji na smartfony pojawi się podczas Huawei Developer Conference 2021, która będzie miała miejsce w dniach 24- 26 kwietnia.

Na debiut serii Huawei P50 musimy poczekać nieco dłużej - do maja. Będzie to pierwszy smartfon, który już na starcie będzie miał nowy system operacyjny. Wtedy też pojawi się tablet Huawei MatePad Pro 2. Aktualizację do nowego systemu w pierwszej kolejności otrzymają z kolei modele z serii Mate X2, Mate 40 oraz P40. Huawei otworzył też wcześniej rekrutację do beta testów dla serii Mate 30.

Źródło tekstu: huaweicentral, wł