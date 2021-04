Xiaomi organizuje Mi Fan Festival 2021. Zobacz jak wygląda specjalny Redmi Note 10 Pro

Xiaomi ogłosiło rozpoczęcie corocznej imprezy Mi Fan Festival (MFF), która w 2021 roku będzie przebiegał pod hasłem „Poznaj możliwości”. Globalna promocja rozpocznie się 6 kwietnia specjalnymi ofertami o wartości ponad 147 milionów USD w oficjalnych autoryzowanych kanałach. W akcji uczestniczyć ma ponad 70 platform internetowych i 300 partnerów na 59 rynkach całego świata.

Impreza obejmie także działania w Polsce. Pierwsza oferta jest już dostępna. W dniach 1-16 kwietnia 2021 r. producent obniża koszty obsługi serwisowej o połowę – oferta dotyczy napraw realizowanych przez autoryzowany serwis CSS.

Z okazji MFF producent przygotował specjalną, festiwalową piosenkę, a w jej nagraniu wzięli udział Mi Fani z 15 krajów.

This is a song for Xiaomi and Mi Fans all over the world!



We created this song with our Mi Fans from 15 countries around the world and almost 1,000 submissions. Sincerity and Passion connect Xiaomi and our Mi Fans together!#MiFanFestival2021 pic.twitter.com/TggU7OXIEB