Xiaomi ma nowe logo - prosto z... Japonii

Chiny i Japonia to dwa kraje, które dzieli bardzo dużo. Szczególnie w kwestiach historycznych. Oba narody okupują u siebie nawzajem ostatnie miejsca we wszelkich rankingach sympatii. Niemniej, jeśli przychodzi do robienia interesów, to te różnice od razu idą na dalszy plan. Widzieliśmy to podczas tworzenia strefy wolnego handlu RCEP albo... przy okazji ostatniej konferencji Xiaomi. Pojawił się tam bowiem nie tylko najnowszy smartfon chińskiej marki, który jest jednocześnie jej pierwszym składanym telefonem.

Xiaomi zaprezentował też swój nowy logotyp. Nowy symbol chińskiego producenta zaprojektował znany japoński grafik Kenya Hara. Zmienił się styl zapisu nazwy, a także kształt pomarańczowego tła. Zgodnie z wyjaśnieniami Xiaomi nowy symbol ma być bardziej żywy i pokazywać producenta jako firmę, która nie boi się nowości. Niedługo zobaczą je wszyscy klienci chińskiej marki. Niektórzy przy okazji kupowania nowych urządzeń, inni przy okazji korzystania z aplikacji autorstwa chińskiej firmy.

