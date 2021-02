Dostałeś SMS-a w sprawie szczepienia na COVID-19? Odpisanie POTWIERDZAM nic nie da

Otrzymałeś SMS-a z rządowego numeru 664 908 556 w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19? Niestety, odpisanie "potwierdzam" nie oznacza, że wkrótce otrzymasz szczepionkę. Tak po prostu działa system.

"Nadal chcesz zapisać się na szczepienie? Odpowiedz "POTWIERDZAM" lub zadzwoń na 989" - takie SMS-y otrzymują osoby, które po 15 stycznia wypełniły formularz zgłoszeniowy i wyraziły chęć szczepienia, ale nie znajdują się w grupach priorytetowych. Czy to oznacza, że szczepienia przyspieszyły i wkrótce młodsze osoby otrzymają pierwszą dawakę?

SMS w sprawie szczepienia z numeru 664 908 556

SMS-y prawdopodobnie rozbudziły nadzieje wielu osób, które nie znajdują się w grupach priorytetowych do szczepienia, na przyspieszenie całej procedury i możliwość szybszego uodpornienia się na koronawirusa. Okazuje się jednak, że tak po prostu działa system. Niestety, potwierdzenie dalszej chęci szczepienia, a następnie przesłanie numeru PESEL (to kolejny krok) kompletnie nic nie zmienia w sytuacji takich osób.

Reporterzy RMF FM dowiedzieli się na rządowej infolinii pod numerem 989, że tak po prostu działa ten system i SMS-y zostały wysłane do ludzi automatycznie. Potwierdzenie chęci szczepienia nic nie wnosi, bo w tym momencie i tak są zapisywane osoby w wieku 70 plus. Zatem otrzymaną wiadomość można tak naprawdę zignorować. Ale jeśli zdecydujecie się na potwierdzenie chęci szczepienia i wysłanie numeru PESEL, to upewnijcie się, że wiadomości kierujecie na odpowiedni numer.

